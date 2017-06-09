Маррей: мои ответы на середину корта в пятом сете точно не были хорошей тактикой

Британец Энди Маррей прокомментировал полуфинальный матч на «Ролан Гаррос» со Стэном Вавринкой, завершившийся победой швейцарца со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1.



«Я могу гордиться тем, что был в одном тай-брейке от выхода в финал, с учётом состояния, в котором пребывал перед началом турнира. Может быть, в концовке полуфинала мне не хватило игровой практики в грунтовом сезоне. Это был очень насыщенный поединок в высоком темпе, со множеством затяжных розыгрышей. В конце я выдохся, но уже сумел серьёзно улучшить игровую форму и в целом провёл хороший турнир. У меня есть чувство, что это поможет мне удачно сыграть на траве. Я постараюсь сделать правильные выводы из этого турнира и не допускать больше никаких ошибок в подготовке в этом сезоне, чтобы ударно закончить его.



Сегодня я очень плохо играл у сетки, и это сказалось в некоторых важных розыгрышах. Стэн мощно бьёт, поэтому когда выходишь против него к сетке, нужно действовать там уверенно.



В решающей партии мои удары стали слабее и я уже не мог оказывать на него серьёзное давление. Зачастую он занимал позицию в центре корта и разводил меня по углам, а я ничего не мог сделать, чтобы перехватить инициативу. Конечно, мои ответы на середину корта никак не могли быть хорошей тактикой», — приводит слова Маррея официальный сайт «Ролан Гаррос».