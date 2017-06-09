Дель Потро снялся с турнира в Хертогенбосхе из-за травмы паха

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро снялся с травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом сообщил сам теннисист в своём «твиттере».



«Поскольку я ещё не восстановился после полученной на „Ролан Гаррос“ травмы паха, врачи посоветовали мне продолжать лечение. В связи с этим я не смогу сыграть в Хертогенбосхе. Я извиняюсь перед моими фанатами в Нидерландах. Надеюсь увидеть вас в следующем году», — написал дель Потро.

На «Ролан Гаррос» Хуан-Мартин дошёл до третьего круга, где проиграл первой ракетке мира британцу Энди Маррею.