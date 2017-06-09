Надаль улучшил свой рекорд по проигранным геймам по пути к финалу «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль, который в ближайшее воскресенье в десятый раз в карьере сыграет в финальном матче «Ролан Гаррос», улучшил своё достижение по количеству отданных соперникам геймов по пути к финалу. За шесть поединков Надаль, не проигравший ни сета, уступил всего 29 геймов. До того лучший результат Рафаэль показал в 2012 году, когда проиграл 35 геймов.



Общие результаты Надаля по проигранным по пути к финалу геймам таковы: 61 в 2005-м, 69 в 2006-м, 51 в 2007-м, 37 в 2008-м, 61 в 2010-м, 77 в 2011-м, 35 в 2012-м, 87 в 2013-м, 40 в 2014-м и 29 в 2017-м.



Рафаэль выиграл все девять финалов на «Ролан Гаррос». Он четырежды побеждал Роджера Федерера, дважды — Новака Джоковича, и по одному разу — Мариано Пуэрту, Робина Сёдерлинга и Давида Феррера.