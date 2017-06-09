Вавринка: встреча с Надалем в финале «РГ» — самый сложный вызов в теннисе

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над британцем Энди Марреем в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в финальном поединке.



«Конечно, находиться в одном сете от поражения было непросто. Против Маррея ты можешь доминировать в отдельных геймах, но он всё равно будет нагонять тебя, будет биться. Он великолепно обороняется и знает, как в какой момент нужно сыграть. Именно поэтому сейчас он первый в мире. Нужно просто смириться с тем, что он может отыграться в любой партии, и держать концентрацию. Психологически сегодняшний матч был тяжёлым. Я очень рад, что в итоге сумел победить.



Встреча с Рафой на грунте, в финале „Ролан Гаррос“, пожалуй, самый сложный вызов из всех, какие только возможны в теннисе. Он лучший грунтовый теннисист в истории. Он идёт за своим десятым „Ролан Гаррос“ — это невероятный результат. Но в финале давление будет оказываться на нас обоих. Мы оба хотим завоевать титул и приложим к этому все усилия», — приводит слова Вавринки официальный сайт «Ролан Гаррос».