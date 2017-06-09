Надаль: я не использую слово «месть»

Испанец Рафаэль Надаль не считает предстоящий финал «Ролан Гаррос»-2017 возможным матчем-реваншем за поражение от швейцарца Стэна Вавринки в решающем поединке Australian Open — 2014.



«Я не использую слово „месть“. Не думаю, что правильно рассматривать предстоящий матч в качестве возможной мести. По-моему, каждый матч — отдельная история. Всякий раз, когда я выхожу на очередную игру, я считаю именно её самой важной. Тот, кто проводит поединок лучше, побеждает — вот и всё», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде состоится в воскресенье, 11 июня.