Тим: Надаль показал отличный теннис, а я не смог выйти на свой пик

Австриец Доминик Тим прокомментировал свой матч с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос»-2017, завершившийся со счётом 3:6, 4:6, 0:6.



«Против него вообще очень тяжело играть на грунте — неважно, на „Ролан Гаррос“ или на любом другом турнире. Сегодня он показал отличный теннис, а я не смог выйти на свой пик. Результат все видели. Конечно, приятно снова быть в полуфинале, как и год назад, но сейчас я очень расстроен, потому что не сумел сыграть так, как хотел», — приводит слова Тима официальный сайт «Ролан Гаррос».