Дюрр и Эмерсон вручат трофеи участникам финалов «РГ» вместе с Гьюдичелли

Трофеи чемпионам и финалистам «Ролан Гаррос»-2017 в женском и мужском одиночном разрядах вручат Франсуаза Дюрр и Рой Эмерсон соответственно, сообщает французская федерация тенниса. Оба стали чемпионами французского чемпионата ровно полвека назад, в 1967 году. Для француженки это единственный титул на турнирах «Большого шлема», а Эмерсон выиграл 12 соревнований этой категории, дважды собрав «Карьерный Большой шлем».



Вместе с каждым из них трофеи будет вручать президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли, который принимал решение по непредоставлению Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос».