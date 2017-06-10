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Надаль: в начале матча с Тимом нервничал чуть больше обычного

10 июня 2017, суббота. 00:26. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший австрийца Доминика Тима в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:4, 6:0, прокомментировал этот поединок.

«В начале матча я нервничал немного больше обычного, но потом, по-моему, заиграл хорошо. А Доминик, кажется, допускал больше ошибок, чем ему свойственно. Правда, было ветрено, и он прежде не играл на центральном корте. Вряд ли эти факторы сработали в его пользу.

Думаю, ему ещё и немного не повезло. Он не использовал свои шансы, и ход матча повернулся в мою сторону. В таких матчах нельзя безнаказанно упускать шансы. У него была возможность сделать брейк и в первой партии, и в начале второй. Потом я заиграл хорошо, и ему пришлось тяжело.

Очень здорово вновь выйти в финал на, вероятно, самом значимом турнире в моей карьере, верно? Я очень, очень рад, что это произошло, и в воскресенье постараюсь показать свой лучший теннис», — приводит слова Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».

Источник: Roland Garros Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Рафаэль Надаль
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