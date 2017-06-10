Шарапова рискует пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Бирмингеме Aegon Classic, который пройдёт на траве с 17 по 25 июня, может пропустить соревнования из-за травмы ноги, сообщает Daily Mail.



Эта новость застала врасплох организаторов Aegon Classic и телеканал Eurosport, который владеет эксклюзивными правами на показ турнира. Если россиянка снимется, то они лишатся значительной части аудитории.



Ранее Шарапова отмечала, что будет рада вернуться на турнир Aegon Classic, в котором она побеждала дважды, и рассматривает участие в нём как хорошую подготовку к Уимблдону.