Видеообзор полуфиналов «РГ» Халеп — Кар. Плишкова и Остапенко — Бачински

Латвийка Елена Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее швейцарки Тими Бачински. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Посмотреть видеосюжет об этом матче вы можете на «Чемпионате».

За титул 20-летняя Остапенко сразится с 25-летней румынкой Симоной Халеп, которая в полуфинале победила чешку Каролину Плишкову (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Эта встреча продолжалась ровно 2 часа. Предлагаем вашему вниманию видеообзор этого поединка.