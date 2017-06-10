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Макинрой: я стал бы идеальным тренером для Кирьоса

10 июня 2017, суббота. 09:41. Теннис

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой выразил уверенность, что способен помочь австралийцу Нику Кирьосу развить свой потенциал.

«Я считаю, что смог бы стать идеальным тренером для Кирьоса. Мы оба не самые простые люди с точки зрения головы, и это часто мешает на корте. Чтобы побеждать, нужно быть в отличной форме — как физической, так и психологической. С точке зрения физики к нему нет вопросов, а вот его поведение в отдельных матчах вызывает сомнения. Я думаю, что мог бы поменять это и помочь ему, потому что он до сих пор молод и перспективен», — приводит слова Макинроя AAP.

Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
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Ник Кирьос
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