Халеп: сделаю всё, чтобы осчастливить людей в Румынии

Румынка Симона Халеп призналась, что испытывает волнение перед финалом «Ролан Гаррос» с латвийкой Еленой Остапенко.

«Этот матч будет очень важен, и я не стану скрывать, что испытываю давление. Я понимаю, что победа станет великим достижением, но стараюсь не думать об этом слишком много, чтобы не давить на саму себя ещё больше.

Я нервничаю, но мне нравится играть большие матчи. Я готова к финалу и сделаю всё возможное, чтобы принести людям в Румынии счастье", — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.