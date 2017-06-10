Роддик: я играл с Надалем на грунте, это дерьмово

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик и его соотечественник, бывший седьмой номер рейтинга АТР Мэрди Фиш выразили восхищение игрой испанца Рафаэля Надаля на грунте.

«Слава богу, я никогда не играл в Рафой на грунте!» — написал Фиш на своей странице в «твиттере».

«Я играл, это дерьмово», — ответил Роддик.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Надаль разгромил австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:0 и за титул поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, одолевшим британца Энди Маррея.