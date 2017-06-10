Остапенко: даже президент Латвии поздравил меня с выходом в финал «Ролан Гаррос»

Латвийка Елена Остапенко рассказала о плане на игру с румынкой Симоной Халеп в финале «Ролан Гаррос».

«После победы в полуфинале мне поступило множество поздравлений. Даже президент Латвии позвонил. Мне было очень приятно получить столько внимания из своей родной страны.

Симона — сильная соперница. Мне необходимо играть агрессивно и не изменять себе. Матч точно будет тяжёлым, и я должна быть готова к этому", — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.

Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени.