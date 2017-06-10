Раонич прекратил сотрудничество с тренером Крайчеком

Шестая ракетка мира канадец Милош Раонич прекратил сотрудничество с голландским тренером Рихардом Крайчеком. Наставником 26-летнего уроженца Подгорицы останется Рикардо Пьятти.

«Мы с тренером Рихардом Крайчеком приняли решение расстаться. Это обоюдное решение. Я хочу поблагодарить его за помощь в моей игре, преданность и профессионализм. Желаю ему всего наилучшего», — написал Раонич на своей странице в сети «Фейсбук».

Милош начал тренироваться под руководством победителя Уимблдона-1996 в декабре 2016 года.