Восстановление Гоффена идёт хорошо, он может выступить на Уимблдоне

12-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен, получивший травму голеностопа в третьем круге Открытого чемпионата Франции во встрече с аргентинцем Орасио Себальосом, может вернуться на корт на Уимблдоне.

«Медобследование подтвердило, что восстановление идёт хорошо. Лекарства, которые он принимает, приносят пользу. В понедельник Давид начнёт активную реабилитацию в бассейне в Монте-Карло. Если всё будет хорошо, то мы можем увидеть его на Уимблдоне, но пока об этом говорить рано», — сообщается в заявлении команды Гоффена, опубликованном на его официальном сайте.