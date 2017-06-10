16 эйсов помогли Медведеву выйти в финал квалификации в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев (1) в первом раунде квалификации турнира в Хертогенбосе, который пройдёт на траве с 12 по 18 июня, уверенно переиграл американца Раджива Рама со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался всего 52 минуты. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 66-е место в рейтинге АТР, сделал 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и выиграл три гейма на подаче оппонента.

За выход в основную сетку Медведев поспорит либо с американцем Тимом Смычеком, либо с белорусом Егором Герасимовым (5).