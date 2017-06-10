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Австралиец Попырин победил на юниорском «Ролан Гаррос»

10 июня 2017, суббота. 14:20. Теннис

Представитель Австралии Алексей Попырин (3) в финале одиночного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции победил испанца Николу Кюна (11) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. 17-летний уроженец Сиднея сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Никола не сделал ни одного эйса при трёх двойных.

Попырин стал первым за 49 лет австралийцем, победившим на юниорском «Ролан Гаррос». Ранее это удалось сделать Филу Денту в 1968 году.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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