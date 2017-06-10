Потапова и Первушина в паре проиграли в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянки Анастасия Потапова и Олеся Первушина (2) в финале парного разряда Открытого чемпионата Франции уступили представительницам Канады Бианке Андрееску и Карсон Брэнстин (1) со счётом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась всего 57 минут.

Канадки реализовали 6 брейк-пойнтов из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Андрееску и Брэнстин победили и на Открытом чемпионате Австралии — 2017 в парных соревнованиях юниорок. Интересно, что тогда Карсон выступала за США, а в феврале получила канадское гражданство.