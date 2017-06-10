15-летняя Осуйве победила на Открытом чемпионате Франции среди девушек

Американка Уитни Осуйве (7) в финале одиночного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции взяла верх над своей соотечественницей Клэр Лю (6) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. 15-летняя Осуйве реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, проиграв 4 гейма на своей подаче.

Напомним, что в полуфинале Осуйве победила россиянку Елену Рыбакину (11), а Лю разгромила ещё одну представительницу России — Марту Пайгину.

Уитни стала первой американкой с 1989 года, победившей на юниорском «Ролан Гаррос». Тогда это удалось сделать Дженнифер Каприати.