Южный сыграет с Коккинакисом, Донской — с Яньсюнем в первом круге Хертогенбосха

На турнире в Хертогенбосхе стала известна сетка в мужском одиночном разряде. Хорват Марин Чилич, первая ракетка турнира, во втором раунде сыграет либо с сербом Янко Типсаревичем, либо с японцем Ючи Сугитой. Первым соперником третьего сеяного, хорвата Иво Карловича, станет или американец Стефан Козлов, получивший wild card, или немец ямайского происхождения Дастин Браун, который предпочёл этот турнир соревнованиям в Штутгарте. Кстати, сюда же отправился и Александр Зверев, запросивший wild card. Второй сеяный стартует с поединка либо против Джордана Томпсона (Австралия), либо против Адриана Маннарино (Франция).



Россиянин Михаил Южный в первом круге сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, использующим защищённый рейтинг, а во втором в случае победы встретится или с голландцем Робином Хасе (6), или с кем-то из квалификации. Кстати, квалификацию может пройти россиянин Даниил Медведев, которому нужно обыграть американца Тима Смычека. Ещё один россиянин в основной сетке, Евгений Донской, сыграет с Лу Яньсюнем из Тайваня. Во втором раунде его может ждать встреча с французом Николя Маю (7) или одним из победителей отборочных соревнований.



С полной сеткой турнира можно ознакомиться по этой ссылке:



Сетка турнира в Штутгарте