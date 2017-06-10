Остапенко стала первой теннисисткой за 37 лет, завоевавшей дебютный титул на ТБШ

Латвийка Елена Остапенко — первая теннисистка, завоевавшая свой дебютный титул на уровне WTA на турнире «Большого шлема», с 1979 года. В том году 22-летней американке Барбаре Джордан удалось победить на Australian Open. Правда, для неё этот титул так и остался единственным в одиночном разряде.



В мужском теннисе такое произошло не столь давно: в 1997 году бразилец Густаво Куэртен тоже стал чемпионом «Ролан Гаррос», не выиграв перед этим ни одного турнира ATP. Любопытно, что финальный матч у испанца Серхи Бругейры Куэртен выиграл 8 июня — в тот самый день, когда Остапенко появилась на свет. Кроме того, Густаво тогда тоже было 20 лет. Бразилец в итоге завоевал ещё два титула на «Ролан Гаррос», а всего выиграл 20 турниров в одиночном разряде. Он был также первой ракеткой мира.