Халеп: очень грустно, что я не выиграла, но надо продолжать работать и верить

Румынка Симона Халеп, проигравшая латвийке Елене Остапенко в финале «Ролан Гаррос»-2017 со счётом 6:4, 4:6, 3:6, подвела итоги турнира.



«Очень грустно, что я не смогла выиграть. Это был отличный турнир. У меня было очень много эмоций на протяжении этих двух недель. Надо продолжать работать и верить. Спасибо большое всей моей команде и всем спонсорам за организацию соревноваий, — сказала Халеп на церемонии награждения.

Для Симоны это уже второе поражение в финале Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она в трёх партиях проиграла россиянке Марии Шараповой.