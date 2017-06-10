Кербер останется первой ракеткой мира благодаря победе Остапенко над Халеп

Немка Анжелика Кербер, несмотря на поражение во встрече с россиянкой Екатериной Макаровой в стартовом раунде «Ролан Гаррос» — 2017, останется первой ракеткой мира после завершения этих соревнований. Лидирующую позицию Кербер сохранит благодаря поражению румынки Симоны Халеп в финальном матче с латвийкой Еленой Остапенко.

В понедельник, 12 июня, у Кербер будет 7035 рейтинговых баллов, у Халеп — 6850. Третьей останется чешка Каролина Плишкова, в активе которой 6690 очков. Отметим, что в топ-5 дебютирует украинка Элина Свитолина, набравшая 4765 очков.

Чемпионка «Ролан Гаррос» переместится с 47-й строчки на 12-ю. Ранее лучшим достижением Остапенко была 33-я позиция.