Триумфальная победа Остапенко над Халеп — в фотообзоре финала «Ролан Гаррос»

10 июня в Париже на корте Филиппа Шатрье латвийская теннисистка Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017. В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Этот финал стал дебютным для Остапенко на турнирах «Большого шлема».



Чемпионка «Ролан Гаррос» переместится с 47-й строчки на 12-ю в рейтинге лучших теннисисток мира. Предыдущим достижением Остапенко была 33-я позиция.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Елена Остапенко — Симона Халеп, подготовленные специальными фотокорреспондентами.