Халеп: мне нужен небольшой перерыв, чтобы пережить этот финал

Румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от латвийки Елены Остапенко в финале «Ролан Гаррос»-2017.



«Это очень болезненное поражение. Конечно, я попытаюсь извлечь из него какой-то положительный опыт, но понадобится определённое время, чтобы пережить этот финал. Сейчас мне будет нужен небольшой перерыв в выступлениях.



Я поздравляю Елену. Уверена, что впереди у неё ещё много других великолепных побед. Она играла очень здорово, наносила мощные удары по мячу, нередко оставляя меня просто наблюдать за его полётом. Конечно, она заслужила этот успех.



Возможно, я была просто не готова к этому матчу. Надеюсь, что у меня ещё будут такие моменты, будут финалы. Простите, что я проиграла. Наверное, я могла бы дать Румынии больше поводов для гордости. Постараюсь сделать это в будущем», — сказала Халеп на пресс-конференции.