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Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет

10 июня 2017, суббота. 20:02. Теннис

Латвийка Елена Остапенко, завоевавшая свой дебютный титул на «Ролан Гаррос» — 2017, поделилась эмоциями после этой победы.

«Я просто не могу поверить, что стала чемпионкой „Ролан Гаррос“ в 20 лет. Я мечтала о такой победе, у меня нет слов. Я знаю историю, знаю, что Густаво Куэртен выиграл свой первый „Ролан Гаррос“ в день, когда я родилась.

В финале было несколько геймов, в которых буквально всё складывалось в мою пользу. Я была готова биться за каждое очко, и в итоге это принесло результат», — приводит слова Остапенко Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко Симона Халеп
Новости. Теннис
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