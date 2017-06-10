Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет

Латвийка Елена Остапенко, завоевавшая свой дебютный титул на «Ролан Гаррос» — 2017, поделилась эмоциями после этой победы.



«Я просто не могу поверить, что стала чемпионкой „Ролан Гаррос“ в 20 лет. Я мечтала о такой победе, у меня нет слов. Я знаю историю, знаю, что Густаво Куэртен выиграл свой первый „Ролан Гаррос“ в день, когда я родилась.



В финале было несколько геймов, в которых буквально всё складывалось в мою пользу. Я была готова биться за каждое очко, и в итоге это принесло результат», — приводит слова Остапенко Reuters.