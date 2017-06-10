Конта возглавила посев на турнире в Ноттингеме

На женских соревнованиях в Ноттингеме первый номер посева получила британка Йоханна Конта. Она стартует матчем со своей соотечественницей Тарой Мур, прошедшей в основу благодаря «уайлд-кард». Другими обладательницами «уайлд-кард» стали Хитер Уотсон и Лора Робсон, которые сыграют с американками Элисон Риске (4) и Джулией Боузрап соответственно.



Второй сеяной стала латвийка Анастасия Севастова, которая в первом раунде встретится с американкой Кристиной Макхэйл. Третья сеяная, Лорен Дэвис, сыграет с японкой Куруми Нарой. Россиянок в основе этого турнира нет, а в квалификации выступает Елизавета Куличкова.



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Сетка турнира в Ноттингеме