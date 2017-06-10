Мама Остапенко: Елена с раннего детства была очень энергичной

Елена Яковлева, мама латвийки Елены Остапенко, ставшей чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, рассказала о детстве дочери и о работе над её психологией после Australian Open.



«Когда я поняла, что моя дочь такая сильная? Как только она родилась. Она с раннего детства было очень энергичной, и управляться с ней было нелегко. Она занималась танцами, плаванием, теннисом и ещё в футбол играла — так много энергии у неё было. Она всегда была бесстрашной и билась за каждое очко в теннисе.



В 10 лет она с папой была на экскурсии на „Ролан Гаррос“ и тогда сказала: „Может быть, однажды я стану здесь чемпионкой“.



Сидя на трибуне, я сильно нервничаю. И Елена лучше концентрируется на игре, когда меня там нет.



На Australian Open она тоже играла хорошо, но упустила победу в матче с Каролиной Плишковой, ведя 5:2 в третьем сете. После мы работали над такими моментами, кое-что поменяли, и теперь она стала сильнее психологически», — цитирует Яковлеву Reuters.