Остапенко: волноваться перед финалом стала только за 5-10 минут до его начала

Латвийка Елена Остапенко, ставшая чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, прокомментировала свои 299 ударов навылет за семь матчей турнира, а также рассказала, что почти не нервничала перед финальным поединком.



«Я всегда умела очень сильно бить по мячу. Если у меня есть шанс нанести сильный удар, я стараюсь непременно использовать его, и это мне помогает.



Ночью перед финалом я крепко спала. Накануне я не нервничала, да и сегодня тоже. Немного волноваться стала только за пять — десять минут до начала финала. Впрочем, выйдя на корт, снова почувствовала себя легко и свободно. Нервное состояние вернулось, когда я проигрывала во втором сете, но потом я подумала, что терять мне нечего — ведь я вышла в финал, на другой стороне корта великолепная теннисистка. Нужно получить удовольствие от игры, бороться до последнего очка и сделать всё, что в моих силах. Я продолжала играть агрессивно и сумела повернуть ход матча в свою сторону.



Мне ещё предстоит работать над многими моментами своей игры. Я продолжу упорно тренироваться, чтобы и дальше подниматься в рейтинге, и постараюсь завоевать новые трофеи. Сейчас я с нетерпением жду Уимблдона. Трава — одно из моих любимых покрытий, и я должна хорошо подготовиться к нему», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.