Харрисон: Майкл для меня почти как брат. Победить в паре с ним великолепно

Американец Райан Харрисон поделился эмоциями после победы на «Ролан Гаррос» в паре с новозеландцем Майклом Винусом. В финале они обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американца Дональда Янга со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.



«Любой теннисист мечтает о победе на турнире „Большого шлема“, будучи ребёнком. Твоими кумирами становятся чемпионы этих соревнований. Ты представляешь себя на их месте. Сейчас мне немного сложно осознать реальность происходящего.



Очень здорово, что нам с Майклом удалось сделать это вместе. Он для меня почти как брат, член семьи. Он учил меня водить машину, он был со мной во многие памятные моменты жизни, включая свадьбу. Там он был одним из моих шаферов. Разделить с ним один из самых главных и особенных моментов моей жизни — это великолепно», — приводит слова Харрисона официальный сайт ATP.