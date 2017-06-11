Остапенко — первая за 84 года несеянная теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос»

Латвийка Елена Остапенко в финале Открытого чемпионата Франции победила румынку Симону Халеп 4:6, 6:4, 6:3. Таким образом, 20-летняя рижанка стала первой несеянной теннисисткой с 1933 года, сумевшей завоевать титул на «Ролан Гаррос».

84 года назад такое достижение покорилось британке Маргарет Скривен, переигравшей в финале француженку Симон Матьё. Интересно, что в 1934 году Скривен удалось защитить титул. На «Ролан Гаррос — 1934" представительница Великобритании уже была посеяна под вторым номером.