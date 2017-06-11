Остапенко повторила достижение Каприати 16-летней давности

Латвийка Елена Остапенко в финале Открытого чемпионата Франции победила румынку Симону Халеп 4:6, 6:4, 6:3. 20-летняя уроженка Риги стала восьмой теннисисткой в Открытой эре, начиная с 1968 года, победившей в финале «Ролан Гаррос» после поражения в первой партии.

Последний раз волевая победа в решающем поединке второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» была зафиксирована в 2001 году, когда американка Дженнифер Каприати одолела бельгийку Ким Клейстерс со счётом 1:6, 6:4, 12:10.

В обновлённом рейтинге WТА Елена поднимется с 47-го на 12-е место.