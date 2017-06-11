Эверт: была поражена блестящей игрой Остапенко в финале «Ролан Гаррос»

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт поделилась впечатлениями от победы латвийки Елены Остапенко над румынкой Симоной Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в финале Открытого чемпионата Франции.

«Поражена блестящей игрой Елены Остапенко против Симоны Халеп! Симона достойно приняла поражение. Обе чемпионки», — написала Эверт на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что Остапенко стала самой молодой победительницей турнира серии «Большого шлема» с US Open 2006.