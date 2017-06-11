Остапенко: моим кумиром всегда была Серена Уильямс

Латвийка Елена Остапенко, завоевавшая титул на Открытом чемпионате Франции — 2017, рассказала, кто является её кумиром.

«Я рада этому титулу, но это только начало. Я бы хотела выиграть все турниры „Большого шлема“ и продолжу упорно работать, чтобы добиться этого.

Моим кумиром всегда была Серена Уильямс, потому что мне очень нравится наблюдать за её игрой. Она великая чемпионка. Думаю, по стилю игры мы похожи. Я играю агрессивно и стараюсь сама зарабатывать очки, как и Серена", — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.