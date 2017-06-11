Виландер: преимущество Вавринки в том, что он уже выигрывал «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Стэн Вавринка.

«Я уверен, что Стэну потребуется некоторое время, чтобы понять, насколько высок отскок, и когда выполнять свой коронный одноручный бэкхенд. Его преимущество над Домиником Тимом в том, что у него лучший одноручный бэкхенд в истории, плюс у Стэна мощный плечевой пояс, так что он способен принимать удары справа Надаля навылет по линии. Ему надо заставить Надаля играть с бэкхенда, иначе шансов на победу будет мало.

Я думаю, Стэну поможет то, что он уже выигрывал «Ролан Гаррос». Это освобождает и позволяет играть расслабленно. Если Вавринка сыграет правильно, то Надалю будет тяжело», — приводит слова Виландера Reuters.