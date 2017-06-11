Навратилова: с такой игрой Остапенко будет одним из фаворитов Уимблдона

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Мартина Навратилова поделилась впечатлениями от победы латвийки Елены Остапенко над румынкой Симоной Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в финале «Ролан Гаррос».

«Халеп весь финал играла очень осторожно и ждала, когда Остапенко начнёт ошибаться. Если ты хочешь выигрывать, то должен делать это сам. Любой игрок может сильно бить по мячу, но не каждый может контролировать игру в течение долгого времени, тем более на таком высоком уровне под сильным давлением. Елена показала, что у нее есть менталитет чемпиона. С такой игрой Остапенко будет одним из фаворитов Уимблдона», — приводит слова Навратиловой ITV.