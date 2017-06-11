Настасе: Халеп остаётся чемпионкой. Надеюсь, она выиграет Уимблдон

Экс-первая ракетка мира румын Илие Настасе проанализировал причины неудачи своей соотечественницы Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос» с латвийкой Еленой Остапенко.

«Конечно, мы все разочарованы, потому что Симона была так близка к победе. Симона уверенно вела во второй партии, но её соперница смогла перевернуть матч. Если бы это произошло в первом круге, то не было бы так больно. Очень жаль, что Халеп проиграла, подобравшись так близко к титулу. Но она всё равно остаётся чемпионом, и вся Румыния ждёт, что она быстро отойдёт от этой неудачи. Надеюсь, она сможет выиграть Уимблдон, хотя от таких поражений отходить очень трудно», — приводит слова Настасе Agerpres.