Шарапова не сможет напрямую попасть в основную сетку US Open

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после 15-месячной допинговой дисквалификации в конце апреля, не выступит на турнирах в Бирмингеме и Уимблдоне из-за травмы.

Таким образом, 30-летняя уроженка Нягани не сможет рассчитывать на прямое попадание в основную сетку Открытого чемпионата США. На данный момент Мария располагается на 172-м месте в рейтинге WТА, а её возвращение на корт планируется на соревнованиях в Стэнфорде. Таким образом, она не успеет войти в топ-100 до момента определения состава участников основной сетки.