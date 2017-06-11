Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Остапенко — Халеп

Латвийка Елена Остапенко в финале Открытого чемпионата Франции победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. 20-летняя рижанка стала самой молодой с 2006 года победительницей турнира серии «Большого шлема», а также первой за 38 лет теннисисткой, выигравшей первый титул в карьере на соревнованиях Grand Slam. В обновлённом рейтинге WТА она поднимется с 47-й но 12-ю позицию.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» с участием Елены Остапенко и Симоны Халеп.