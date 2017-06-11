Шафаржова и Маттек-Сэндс — победительницы «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова (1) в финале парного разряда Открытого чемпионата Франции разгромили австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 1 час 6 минут. Чемпионки за это время реализовали 6 брейк-пойнтов из 12, проиграв 1 гейм на своей подаче.

30-летняя Шафаржова и 32-летняя Маттек-Сэндс завоевали пятый титул на соревнованиях серии «Большого шлема» в карьере и второй на «Ролан Гаррос», повторив успех двухлетней давности.