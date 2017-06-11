Испанец Рафаэль Надаль (4) в финале Открытого чемпионата Франции сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой (3). Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. В очном противостоянии уверенно впереди 31-летний уроженец Манакора — 15-3.

Надаль является девятикратным победителем «Ролан Гаррос», а Вавринка один раз выигрывал грунтовый Grand Slam, став сильнейшим в 2015 году.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Вавринка на «Ролан Гаррос».