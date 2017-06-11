Медведев вышел в основную сетку турнира в Хертогенбосхе

Россиянин Даниил Медведев (1) в финале квалификации турнира в Хертогенбосхе, который пройдёт на траве с 12 по 18 июня, одержал волевую победу над американцем Тимом Смычеком. Поединок продолжался ровно 2 часа и завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу 21-летнего москвича, занимающего 66-е место в рейтинге АТР. Даниил исполнил 12 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл 7 брейк-пойнтов из 10 и совершил 4 брейка.

Первый оппонент Медведева по основной сетке определится по окончании всех матчей квалификации.