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Медведев вышел в основную сетку турнира в Хертогенбосхе

11 июня 2017, воскресенье. 15:57. Теннис

Россиянин Даниил Медведев (1) в финале квалификации турнира в Хертогенбосхе, который пройдёт на траве с 12 по 18 июня, одержал волевую победу над американцем Тимом Смычеком. Поединок продолжался ровно 2 часа и завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу 21-летнего москвича, занимающего 66-е место в рейтинге АТР. Даниил исполнил 12 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл 7 брейк-пойнтов из 10 и совершил 4 брейка.

Первый оппонент Медведева по основной сетке определится по окончании всех матчей квалификации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев
Новости. Теннис
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