Аннакон будет тренировать Вавринку во время травяного сезона

Известный американский тренер Пол Аннакон будет работать в команде третьей ракетки мира швейцарца Стэна Вавринки на Уимблдоне-2017.

«Перед „Ролан Гаррос“ мы разговаривали со Стэном и Магнусом Норманом и решили, что я буду помогать им во время травяного сезона. Магнус проделал отличную работу и помог Стэну стать гораздо сильнее. Надеюсь, мне удастся помочь им добиться успеха на траве», — рассказал Аннакон в эфире Tennis Channel.

Напомним, что с 2010 по 2013 год Аннакон тренировал соотечественника Вавринки Роджера Федерера.