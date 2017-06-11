Крунич завоевала титул на челленджере в Хорватии, обыграв в финале Каданту

Сербка Александра Крунич стала чемпионкой турнира серии «челленджер» в Боле (Хорватия). Финал, в котором она встретилась с румынкой Александрой Каданту, завершился досрочно — при счёте 3:6, 0:3 Каданту отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.



Поединок продлился 1 час 16 минут. Крунич выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Каданту 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Благодаря этой победе сербка поднимется на 23 места и займёт 101-ю строчку. Каданту в новом рейтинг-листе будет 172-й ракеткой мира.