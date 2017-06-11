Майоли обыграла Хингис в выставочном матче на челленджере в Хорватии

На турнире серии «челленджер» в Боле (Хорватия) состоялся выставочный поединок между швейцаркой Мартиной Хингис и хорваткой Ивой Майоли. Матч состоял из одного сета, игравшегося до восьми геймов. 39-летняя Майоли одержала победу над 36-летней Хингис со счётом 8:5.



Теннисистки провели на корте 34 минуты. Хингис реализовала 4 брейк-пойнта из 6, Майоли — 6 из 8. Эйсов не было ни у одной из них. Двойных ошибок Мартина также не делала, а Ива допустила одну двойную.



Майоли завоевала один трофей на турнирах «Большого шлема» в своей карьере — на «Ролан Гаррос»-1997. В финале она обыграла как раз Хингис, которая в том году первенствовала на трёх других мэйджорах. Общий счёт личных встреч Хингис и Майоли в профессиональном теннисе — 10-2 в пользу швейцарки.