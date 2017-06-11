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Надаль стал первым в истории теннисистом, трижды выигравшим «РГ» без потери сета

11 июня 2017, воскресенье. 18:33. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль повторил рекорд шведа Бьорна Борга, а также американцев Тони Траберта и Ричарда Сирса по количеству турниров «Большого шлема», выигранных без потерь сетов. При этом ранее никому не удавалось трижды выиграть таким образом «Ролан Гаррос». Надаль не отдал соперникам ни одной партии на Открытом чемпионате Франции в 2008, 2010 и 2017 годах.

Борг всухую побеждал на «Ролан Гаррос» в 1978 и 1980 годах, а также на Уимблдоне-1976. Траберт одерживал свои победы в 1950-е — на Уимблдоне-1955 и дважды на чемпионатах США — в 1953 и 1955 годах. Наконец, Сирс и вовсе побеждал ещё в XIX веке, и исключительно на родине. Он выиграл семь первых чемпионатов США (будущих US Open), и первые три из них, с 1881 по 1883 год, взял всухую. Правда, для завоевания титула тогда требовалось выиграть от четырёх до шести поединков, а в пятисетовом формате проходил лишь финальный матч — остальные встречи были трёхсетовыми.

Отметим также, что за весь «Ролан Гаррос»-2017 Надаль проиграл всего 35 геймов. Это лучший результат почти за 40 лет — на «Ролан Гаррос»-1978 Бьорн Борг отдал соперникам 32 гейма.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
11 июня 2017, воскресенье
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19:01 Надаль: без своего дяди я не выиграл бы ни один «Ролан Гаррос»
18:55 Надаль первым гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате ATP в 2017 году
18:50 Вавринка: поздравляю Рафу. То, что он делает в нашем спорте, — невероятно
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18:33 Надаль стал первым в истории теннисистом, трижды выигравшим «РГ» без потери сета
18:27 Надаль завоевал 10-й титул на «РГ» и обошёл Сампраса по выигранным «Шлемам»
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17:37 Майоли обыграла Хингис в выставочном матче на челленджере в Хорватии
17:17 Крунич завоевала титул на челленджере в Хорватии, обыграв в финале Каданту
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15:57 Медведев вышел в основную сетку турнира в Хертогенбосхе
14:56 Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Вавринка на «Ролан Гаррос»
14:36 Шафаржова и Маттек-Сэндс — победительницы «Ролан Гаррос» в парном разряде
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13:59 Шарапова не сможет напрямую попасть в основную сетку US Open
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12:57 Навратилова: с такой игрой Остапенко будет одним из фаворитов Уимблдона
12:00 Виландер: преимущество Вавринки в том, что он уже выигрывал «Ролан Гаррос»
11:33 Остапенко: моим кумиром всегда была Серена Уильямс
11:02 Эверт: была поражена блестящей игрой Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
10:10 Остапенко повторила достижение Каприати 16-летней давности
09:59 Остапенко — первая за 84 года несеянная теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос»
00:52 Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы
00:39 Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком
00:10 Харрисон: Майкл для меня почти как брат. Победить в паре с ним великолепно
10 июня 2017, суббота
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22:45 Остапенко: волноваться перед финалом стала только за 5-10 минут до его начала
22:18 Мама Остапенко: Елена с раннего детства была очень энергичной
21:30 Харрисон и Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
21:00 Конта возглавила посев на турнире в Ноттингеме
20:50 В Хертогенбосхе Родина может сыграть с Цибулковой, Калинская — с Младенович
20:02 Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет
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19:41 Триумфальная победа Остапенко над Халеп — в фотообзоре финала «Ролан Гаррос»
19:11 Кербер останется первой ракеткой мира благодаря победе Остапенко над Халеп
19:00 Остапенко: Симона, поздравляю тебя с прекрасным турниром
18:53 Чакветадзе: Остапенко в финале не зажалась, играла легко и свободно
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18:11 Южный сыграет с Коккинакисом, Донской — с Лу в первом круге Хертогенбосха
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16:27 15-летняя Осуйве победила на Открытом чемпионате Франции среди девушек
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