Надаль стал первым в истории теннисистом, трижды выигравшим «РГ» без потери сета

Испанец Рафаэль Надаль повторил рекорд шведа Бьорна Борга, а также американцев Тони Траберта и Ричарда Сирса по количеству турниров «Большого шлема», выигранных без потерь сетов. При этом ранее никому не удавалось трижды выиграть таким образом «Ролан Гаррос». Надаль не отдал соперникам ни одной партии на Открытом чемпионате Франции в 2008, 2010 и 2017 годах.



Борг всухую побеждал на «Ролан Гаррос» в 1978 и 1980 годах, а также на Уимблдоне-1976. Траберт одерживал свои победы в 1950-е — на Уимблдоне-1955 и дважды на чемпионатах США — в 1953 и 1955 годах. Наконец, Сирс и вовсе побеждал ещё в XIX веке, и исключительно на родине. Он выиграл семь первых чемпионатов США (будущих US Open), и первые три из них, с 1881 по 1883 год, взял всухую. Правда, для завоевания титула тогда требовалось выиграть от четырёх до шести поединков, а в пятисетовом формате проходил лишь финальный матч — остальные встречи были трёхсетовыми.

Отметим также, что за весь «Ролан Гаррос»-2017 Надаль проиграл всего 35 геймов. Это лучший результат почти за 40 лет — на «Ролан Гаррос»-1978 Бьорн Борг отдал соперникам 32 гейма.