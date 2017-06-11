Победа на «Ролан Гаррос» позволит Надалю 12 июня стать второй ракеткой мира

Благодаря триумфу на «Ролан Гаррос»-2017 испанец Рафаэль Надаль в понедельник, 12 июня, станет второй ракеткой мира. Он опередит серба Новака Джоковича, не защитившего прошлогодний титул в Париже, а также швейцарца Стэна Вавринку, которого уверенно победил в финале.



В активе Надаля будет 7285 очков. У первой ракетки мира, британца Энди Маррея, останется 9890 очков. Таким образом, разница между ними составит 2605 очков. С учётом того, что травяной сезон в прошлом году Рафаэль полностью пропустил из-за травмы, вернувшись только в Цинциннати, а Энди предстоит защищать титулы в Лондоне и на Уимблдоне (500 и 2000 очков соответственно), Надаль может стать первой ракеткой мира уже после Уимблдона. Кроме того, в целом до конца сезона испанцу нужно защитить всего 370 очков, а британцу — 7960.