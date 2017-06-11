Вавринка: поздравляю Рафу. То, что он делает в нашем спорте, — невероятно

Швейцарец Стэн Вавринка, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Ролан Гаррос»-2017 со счётом 2:6, 3:6, 1:6, поздравил соперника с его убедительным триумфом.



«Хочу поздравить Рафу. То, что он делает в нашем спорте, — невероятно. Хочу поздравить Надаля и всю его команду. Хочу извиниться перед своей за этот матч. Про финал мне даже сказать нечего. Мы мечтали немного о другом, но я всё равно хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Это были две невероятные недели», — сказал Вавринка на церемонии награждения.