Надаль первым гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате ATP в 2017 году

После победы на «Ролан Гаррос»-2017 испанец Рафаэль Надаль официально стал участником Итогового чемпионата ATP-2017 в Лондоне. В активе Надаля в чемпионской гонке 6915 очков. На данный момент для гарантированного попадания в Лондон необходимо набрать 6245 баллов, хотя ближе к концу сезона эта планка, разумеется, опустится. Кроме того, чемпиону турнира «Большого шлема» текущего сезона гарантировано место на Итоговом чемпионате, даже если он не будет входить в топ-8 — достаточно быть в двадцатке лучших.